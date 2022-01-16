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الأحد، 16-01-2022 11:01 ص

الأمانة : جميع الطرق في العاصمة سالكة ولا إغلاقات

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الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمان الكبرى أن جميع الطرق بما فيها الأنفاق والجسور سالكة، ولا يوجد أية اغلاقات جراء هطول الأمطار.

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وقال الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة إن الأمانة تتعامل مع المنخفض الجوي ضمن حالة الطوارئ المتوسطة "قصوى مياه"، لافتا إلى أن الأمانة ستعمل على وقف سير حافلات الباص سريع التردد وباص عمان اعتبارا من الساعة الخامسة مساء؛ حفاظا على سلامة المواطنين. 


وأضاف الرحامنة أن الأمانة تعاملت منذ ليلة أمس مع 150 ملاحظة تتعلق بالصرف الصحي وتعطل بعض الإشارات الضوئية جراء انقطاع التيار الكهربائي وتكسر الأشجار وحوادث السير وتطاير بعض الألواح عن أسطح المنازل. 


 




 

 


 

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