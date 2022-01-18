الأمانة لـ"الوكيل الاخباري": إغلاق الجسور والأنفاق إذا دعت الحاجة لذلك الأربعاء

الوكيل الاخباري - قالت أمانة عمان الكبرى أنها رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، "قصوى مياه"، تأهباً واستعداداً للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة الأربعاء.

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وأشار الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة لموقع "الوكيل الاخباري" أن الأمانة ستنسق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع الحالة الجوية الأربعاء، وذلك لضمان انسيابية الحركة، وعدم وقوع مشاكل داخل العاصمة عمان، سواء بالانجماد أو الانزلاقات أو الأمطار، أو حتى في الثلوج المتوقع تساقطها على الارتفاعات العالية.

وبين أن الأمانة ستعمل على إغلاق الجسور أو الأنفاق إذا تطلب الأمر ذلك، خاصة في حالة الانجماد القوي، تجنباً للانزلاقات ووقوع الحوادث المختلفة.