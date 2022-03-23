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الأربعاء، 23-03-2022 04:33 م

الأمانة لـ"الوكيل": بدء إزالة لافتات الدعاية الانتخابية

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الوكيل الإخباري - بدأت كوادر أمانة عمّان الكبرى اليوم الأربعاء، بإزالة يافطات ولافتات الدعاية الانتخابية من الشوارع بحسب الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الأمانة بدأت بإزالة اليافطات وذلك بالتزامن مع تأثر المملكة بالمنخفض الجوي حفاظا على السلامة العامة.

 

وأضاف أن إزالة اليافطات قبل المنخفض يأتي بهدف عدم تسببها بأي أضرار مادية أو إصابات في حال تطايرها.

 

وكانت أجريت انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان يوم أمس الثلاثاء، فيما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء اليوم النتائج النهائية على موقعها الإلكتروني.

 

 




 

 


 

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