السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 11:13 ص

مرشحون يقدمون الطعام بالمقرات الانتخابية والهيئة ترد

منسف


الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن تقديم الأطعمة أو المشروبات داخل المقرات الانتخابية مخالفة يحاسب عليها القانون.اضافة اعلان


وقال المومني لـ"الوكيل الإخباري"، إن تعليمات فتح المقرات الانتخابية التي أعلنتها الهيئة سابقا نصت على عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة.

وأضاف أن ملاحظات بهذا الشأن وصلت إلى الهيئة وجرى التواصل مع عدد من الأشخاص الذين خالفوا هذه التعليمات، لافتا إلى صعوبة متابعة جميع المقرات الانتخابية والمخالفات التي تحدث هناك.

وأشار المومني إلى أن الرقابة على المقرات الانتخابية من صلاحية الحكام الإداريين وخاصة إذا كانت مخالفة لأوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة.

وبيّن أن الهيئة تلقت أكثر من 500 مخالفة متعلقة بالدعاية الانتخابية منذ بدء العملية الانتخابية.

وكانت وصلت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري"، حول مخالفة عدد من المرشحين لتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم الأطعمة والحلويات والمشروبات داخل المقرات الانتخابية، عدا عن مخالفة شروط السلامة العامة والتباعد الاجتماعي بين الحضور داخل المقر وعدم ارتداء الكمامات. 

وقد تصل عقوبة مخالفة التعليمات التي أعلنت سابقا إلى إغلاق المقر أو التحويل إلى المدعي العام في حال كانت المخالفات جسيمة وفق تقدير الفريق الميداني المكلف لمراقبة الدعاية الانتخابية.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.

 




 

 


 

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