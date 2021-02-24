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الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 24-02-2021 11:42 ص

تحرير 58 إنذارا

الأمانة : مخالفة وإغلاق 20 منشأة

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أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - نشرت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني الأربعاء تقريرها اليومي. وجاء التقرير على النحو التالي، كما وصل "الوكيل الإخباري" :

الزيارات المجدولة  = 653
الانذارات = 58
مخالفات و اغلاقات منشآت لمخالفتها أوامر الدفاع = 20
مخالفات افراد على امر الدفاع = 37
مخالفات اخرى = 9
اغلاقات أخرى  = 5

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كما تم تحرير 120  مخالفة على أوامر الدفاع ( 103 أفراد و 17 مخالفة منشآت ) على ضبوطات الأمن العام و ذلك من خلال 9 لجنة سلامة عامة شاركت فيها فرق أمانة عمان مع المتصرفيات.

 

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