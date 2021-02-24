الأمانة : مخالفة وإغلاق 20 منشأة

الوكيل الإخباري - نشرت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني الأربعاء تقريرها اليومي. وجاء التقرير على النحو التالي، كما وصل "الوكيل الإخباري" :



الزيارات المجدولة = 653

الانذارات = 58

مخالفات و اغلاقات منشآت لمخالفتها أوامر الدفاع = 20

مخالفات افراد على امر الدفاع = 37

مخالفات اخرى = 9

اغلاقات أخرى = 5

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كما تم تحرير 120 مخالفة على أوامر الدفاع ( 103 أفراد و 17 مخالفة منشآت ) على ضبوطات الأمن العام و ذلك من خلال 9 لجنة سلامة عامة شاركت فيها فرق أمانة عمان مع المتصرفيات.

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