الأمانة : مخالفة وإغلاق 20 منشأة

الوكيل الإخباري - نشرت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني الأربعاء تقريرها اليومي. وجاء التقرير على النحو التالي، كما وصل "الوكيل الإخباري" :
الزيارات المجدولة = 653
الانذارات = 58
مخالفات و اغلاقات منشآت لمخالفتها أوامر الدفاع = 20
مخالفات افراد على امر الدفاع = 37
مخالفات اخرى = 9
اغلاقات أخرى = 5
كما تم تحرير 120 مخالفة على أوامر الدفاع ( 103 أفراد و 17 مخالفة منشآت ) على ضبوطات الأمن العام و ذلك من خلال 9 لجنة سلامة عامة شاركت فيها فرق أمانة عمان مع المتصرفيات.
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