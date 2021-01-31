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الأحد، 31-01-2021 04:37 م

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن جولات يومية ومكثفة على المدارس وذلك للمراقبة على اتباع قواعد السلامة العامة وسيكون هناك مخالفات مالية وعقوبات ادارية للمخالفين .
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ونوه ان الخيار لولي الأمر بعودة الطلبة وجاهياً او عن بعد خاصة وان بعضهم لديه مخاوف من اختلاط الطلاب.

 وبين ان العودة للمدارس على 3 مراحل ، واليوم الأول هو تهيئة وتوعية واستقبال ودعم الطلبة في دعم نفسي ارشادي واستلام الكتب المدرسية.

مشدداً أن الاولوية للمواد الدراسية الرئيسية وسيكون هناك معالجة للفاقد التعليمي في الفصل الاول، وسيتم اعطاء دروس تقوية لمن يرغب من الطلبة . 

 




 

 


 

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