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الأربعاء، 17-02-2021 12:41 م

استنادا إلى قانون الغذاء

الغذاء والدواء : إغلاق 365 منشأة وإيقاف 1711 العام الماضي

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المؤسسة العامة للغذاء والدواء


الوكيل الإخباري - اغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 365 منشأة لارتكابها مخالفات حرجة، كما اوقفت 1711 منشاة غذائية ايقافا مؤقتا،وأحالت 492 أخرى الى القضاء، خلال تنفيذ نحو 39075 زيارة رقابية، للكشف على المنشآت الغذائية في المملكة ، خلال العام الماضي .

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إنه نتج عن الحملات التفتيشية، جملة من الاجراءات المشددة استنادا إلى قانون الغذاء، شملت تحرير 18473انذارا لمنشآت غذائية، رصد فيها نواقص صحية، وإيقاف 1711منشأة ايقافا مؤقتا لحين تصويب السلبيات. ولمنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من قبل المؤسسة، أشار مهيدات إلى أنه تم اتلاف نحو مليونين و 95 الفا و639 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بدت عليها علامات الفساد بالفحص الحسي الظاهري أولا، ومن ثم رسوب عيناتها بالفحص المخبري.


وأشار الى أن فرق الرقابة في مديرية المناطق تعاملت مع 3336شكوى وملاحظة تتعلق بسلامة الغذاء سجلها المواطنون عبر قنوات التواصل الرسمية المعلن عنها من قبل المؤسسة بشكل مستمر.

 

وأوضح أن جهود المؤسسة النوعية في عمليات المتابعة والرقابة المستمرة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة تأتي لضمان التزام متداولي الغذاء والمنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة، ما يسهم بضمان جودة وسلامة الغذاء على امتداد سلسلة التداول وحماية صحة المواطنين. ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة، من خلال منصة "بخدمتكم " وخط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000 .

 

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