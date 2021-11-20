الأمطار تحيي آمال مزارعي وادي الأردن بتحسين الموسم الزراعي

الوكيل الاخباري - أحيت الأمطار الهاطلة، خلال اليومين الماضيين، آمال المزارعين في وادي الأردن بتحسن منتجات الموسم الزراعي عموماً وتحسين جودة ثمار الحمضيات على وجه الخصوص.



وقال مزارعون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الأشهر الماضية التي واجه خلالها المزارعون نقصا بمياه الري المتوفرة، أثرت بشكل مباشر على تناقص المساحات الزراعية لتخوف المزارعين من ضآلة مياه الري، فيما خففت أمطار الخير الأخيرة من حدة مخاوف المزارعين.

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