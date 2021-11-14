سلطة وادي الأردن تؤكد جاهزية السدود للموسم المطري الحالي

الوكيل الاخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن عن الانتهاء من إعداد خطة الطوارئ للموسم المطري الحالي، وجاهزية السدود.

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وقالت أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندسة منار محاسنة، في بيان اليوم الأحد، إن كوادر السلطة وأجهزتها الفنية ومعداتها جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة وتقديم العون والمساعدة للمواطنين في مناطق وادي الأردن كافة.



وأشارت إلى أن السلطة، وضمن خطتها الرامية إلى توفير خدمات المياه للاستعمالات كافة، أنهت الكشف على مواقع السدود العاملة وعددها 14 سداً، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الموسم المطري المقبل، وقامت بإعداد تقرير فني بهذا الخصوص.



وبينت محاسنة أن خطة الطوارئ الموضوعة من قبل السلطة في بداية الموسم المطري تضمنت إنشاء غرفة طوارئ مركزية وغرف طوارئ فرعية في الإدارات المتواجدة على طول امتداد وادي الأردن بحيث تتواجد فيها الكوادر الفنية وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة لجاهزية الآليات والمعدات لمواجهة أي طارئ.