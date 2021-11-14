الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

ايعاز من وزير الداخلية بشأن فحص الـ PCR على حدود جابر

مشروع إعادة استخدام النفايات يعقد أولى اجتماعاته

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

التربية : لا يوجد اي مدرسة تم تحويلها الى التعليم عن بعد

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

الاتحاد الأوروبي: الجدار على حدود بيلاروسيا لن يحل أزمة المهاجرين

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

الملك في ذكرى ميلاد الحسين: مستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه

جامعة اليرموك تقيم صلاة الاستسقاء

الأحد، 14-11-2021 03:26 م

سلطة وادي الأردن تؤكد جاهزية السدود للموسم المطري الحالي

a36c81dbe1d600a36c5da2b4003bf577


الوكيل الاخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن عن الانتهاء من إعداد خطة الطوارئ للموسم المطري الحالي، وجاهزية السدود.

اضافة اعلان


وقالت أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندسة منار محاسنة، في بيان اليوم الأحد، إن كوادر السلطة وأجهزتها الفنية ومعداتها جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة وتقديم العون والمساعدة للمواطنين في مناطق وادي الأردن كافة.


وأشارت إلى أن السلطة، وضمن خطتها الرامية إلى توفير خدمات المياه للاستعمالات كافة، أنهت الكشف على مواقع السدود العاملة وعددها 14 سداً، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الموسم المطري المقبل، وقامت بإعداد تقرير فني بهذا الخصوص.


وبينت محاسنة أن خطة الطوارئ الموضوعة من قبل السلطة في بداية الموسم المطري تضمنت إنشاء غرفة طوارئ مركزية وغرف طوارئ فرعية في الإدارات المتواجدة على طول امتداد وادي الأردن بحيث تتواجد فيها الكوادر الفنية وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة لجاهزية الآليات والمعدات لمواجهة أي طارئ.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120211010622875064614

ايعاز من وزير الداخلية بشأن فحص الـ PCR على حدود جابر

w

مشروع إعادة استخدام النفايات يعقد أولى اجتماعاته

f

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

eee

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

w

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

w

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

أخبار متعلقة
w

سلطة وادي الأردن : إيقاف استخدام مياه سد الموجب للشرب بآب الماضي

11202131452132231824

محافظ العقبة يؤكد جاهزية الدوائر الخدماتية لمواجهة طوارئ الشتاء

920202813925317182558

منار المحاسنة اميناً عاماً لسلطة وادي الاردن

9202119123722517321098

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

سد_الموجب_1

اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

363f6eb56bbfd6c761fdd05c499a6d78

توجيهات ملكية سامية لمعالجة مشكلة الذباب المنزلي