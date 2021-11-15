المعتمرون الاردنيون في السعودية بخير

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد معتمرون أردنيون يتواجدون حالياً في المدينة المنورة أنهم بخير ولم يتأذى أي منهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ يوم امس .

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وقال عدد منهم لـ "الوكيل الاخباري" أنهم يتحضرون للانطلاق يوم غد الثلاثاء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ضمن الرحلة البرية التي انطلقت من عمان يوم السبت الماضي .



بدوره أكد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إنه لم يرد أي ملاحظات للسفارة الأردنية في السعودية حول اي اشكالية واجهت المعتمرين الأردنيين إثر الحالة الجوية التي تشهدها السعودية .



وأضاف أبو الفول اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة ستتابع أوضاع الأردنيين في السعودية .



وكانت المملكة العربية السعودية دعت إلى توخي الحيطة والحذر، على خلفية ما تشهده محافظة جدة من حالة مطرية غزيرة موضحة أن هناك استمرار للحالة المطرية على مناطق مكة والمدينة وتبوك والباحة، خلال الساعات المقبلة .

