الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

ولي العهد: بمعية سيدنا

الإثنين، 15-11-2021 03:17 م

المعتمرون الاردنيون في السعودية بخير

عمرة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد معتمرون أردنيون يتواجدون حالياً في المدينة المنورة أنهم بخير ولم يتأذى أي منهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ يوم امس .

اضافة اعلان


وقال عدد منهم لـ "الوكيل الاخباري" أنهم يتحضرون للانطلاق يوم غد الثلاثاء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ضمن الرحلة البرية التي انطلقت من عمان يوم السبت الماضي .


بدوره أكد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إنه لم يرد أي ملاحظات للسفارة الأردنية في السعودية حول اي اشكالية واجهت المعتمرين الأردنيين إثر الحالة الجوية التي تشهدها السعودية  .


وأضاف أبو الفول اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة ستتابع أوضاع الأردنيين في السعودية . 


وكانت المملكة العربية السعودية دعت إلى توخي الحيطة والحذر، على خلفية ما تشهده محافظة جدة من حالة مطرية غزيرة موضحة أن هناك استمرار للحالة المطرية على مناطق مكة والمدينة وتبوك والباحة، خلال الساعات المقبلة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

كورونا الوكيل

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202114194323407168527

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

التربية والتعليم

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

720216114115398933740

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

أخبار متعلقة
9

روبين : وصول أولى رحلات العمرة براً للسعودية

w

القبض على 3 أردنيين نفذوا عمليات نصب بالسعودية

618e3e7ad94c4

الأردن والسعودية يؤكدان تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

1636380438164

السفارة السعودية في عمان تنظم ندوة عن مبادرة الشرق الأوسط الاخضر

السعودية 2

الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن وأمان السعودية