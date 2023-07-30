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الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

الأحد، 30-07-2023 12:49 م

الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

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الوكيل الاخباري - أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد رامي الدباس، الأحد، أن الدراسات تشير إلى أن السائق يتسبب بالحوادث بنسبة 98%، مشيرا إلى أن وجود بعض الأشخاص غير الملتزمين بقواعد المرور ينتج عنهم حوادث خطيرة مما يتطلب حلولًا ناجعة تطبق على أرض الواقع.

وأشار الدباس خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، إلى أن حوادث السير مكلفة ومستنزفه لموارد الدولة ما يدعو إلى ضرورة تغليظ العقوبات وتشديد الاجراءات لضبط ما يحدث من تهور في الشارع.

ونوه الدباس إلى أن الحكومة توجهت إلى تغليظ العقوبات على تجاوز الإشارة الحمراء بالإضافة إلى التشحيط والقيادة بطريقة متهورة واستخدام الهاتف الخلوي خاصة وأنها تشكل أسباب غالبية الحوادث الخطيرة.

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