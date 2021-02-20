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السبت، 20-02-2021 11:07 م

الأمن العام : تكثيف الحملات الامنية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومنذ اعادة الانتشار الامني وتكثيف الحملات الامنية والرقابة على التزام الأفراد بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية والرقابة على التزام المنشآت باوامر الدفاع ، فقد حرروا منذ صباح هذا اليوم  1830 مخالفة فردية لأشخاص و 9 منشآت.
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وأكد الناطق الاعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف ويومي وفي كافة مناطق المملكة .

داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .


 




 

 


 

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