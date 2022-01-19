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الأربعاء، 19-01-2022 05:54 م

وفاة وإصابتان بحوادث سير خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - تعاملت الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، مع 4 حوادث سير أدت إلى وفاة وإصابتين، بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن، وفق مدير الدوريات حسام القاضي الأربعاء.اضافة اعلان


وأوضح القاضي أنه "تم التعامل مع حوالي 3-4 حوادث، في الفترة الصباحية كان هناك حادثان: حادث على طريق جرش بين 3 مركبات على جسر المصطبة باتجاه عمان نتج عنه إصابة واحدة وحالتها العامة متوسطة، وحادث تدهور ما قبل محطة سيل جرش باتجاه عمان نتج عن الحادث أضرار مادية فقط، وحادث دهس لسيدة ثمانينية توفيت في منطقة المنصورة طريق إربد-المفرق".

إضافة إلى "حادث تدهور بالقرب من الطريق الصحراوي باتجاه الكرك ونتج عن الحادث إصابة متوسطة".


 




 

 


 

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