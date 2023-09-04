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الإثنين، 04-09-2023 10:05 ص

الأمن العام : هذا الخطأ الذي تسبب بوقوع حادث طريق المطار ! -فيديو

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الوكيل الإخباري- أوضحت مديرية الأمن العام الإجابة الصحيحة لسلوك مخالف تسبب بوقوع حادث سير على طريق المطار  يوم السبت الماضي. كانت المديرية قد طالبت المواطنين بتقديم الإجابة على الاستفتاء.

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وفي التفاصيل، شاركت مديرية الأمن مقطع فيديو عبر "فيسبوك" مسبقًا يوثق حادث تدهور مركبة على طريق المطار باتجاه الدوار السابع، أدى إلى انحرافها خارج الطريق العام واصطدامها بشجرة. نتج عن الحادث إصابة واحدة بحالة متوسطة. وطلبت المديرية من المواطنين الإجابة على السؤال: ما هو السلوك المخالف الذي تسبب في الحادث؟


وأوضحت المديرية أن السبب في الحادث هو تغيير المسرب من قبل سائق المركبة الاخرى "اللون الأسود" بشكل مفاجئ.


وأكدت أن فرق التحقيق المروري قامت بتحليل الحادث وتفسيره بالاستناد إلى المخطط الكروكي الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل القضاء.

 

 




 

 


 

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