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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 24-01-2024 10:47 م

الأمن العام يحذر المواطنين يومي الخميس والجمعة

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الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة -بإذن الله- بحالة عدم الاستقرار يوم غد الخميس، والمنخفض الجوي يوم الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

 ودعت مديرية الأمن العام الى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية : 

●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية 

● عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.

●التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.

●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر

● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة. 

●  الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .

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