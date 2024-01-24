الأمن العام يحذر المواطنين يومي الخميس والجمعة

الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة -بإذن الله- بحالة عدم الاستقرار يوم غد الخميس، والمنخفض الجوي يوم الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.



ودعت مديرية الأمن العام الى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية :



●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية



● عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.



●التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.



●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر



● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.



● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .

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