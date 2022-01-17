الأمن العام يوضح حالة الطرق في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، أن جميع الطرق بالمملكة سالكة حتى الساعة 9:00 صباحاً، باستثناء طريق البساتين- وادي القمر بالرصيفة مغلق وطرق منطقة بصيرا بالطفيلة سالكة بحذر بسبب الانجماد.

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ودعت مديرية الامن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.



وأكدت ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق آمن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .

