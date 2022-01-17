الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

تأخير الدوام يتسبب بأزمة سير خانقة في عمّان - فيديو

حلّ 35 جمعية في الأردن - أسماء

وفيات الاثنين 17-1-2022

الكهرباء الوطنية: تسجيل رقم غير مسبوق في الأحمال الكهربائية

47 ألف مكالمة للأمن العام خلال المنخفض

أسعار الذهب محليا

شواغر في شركة الكهرباء الوطنية

خبر يبرد القلب.. علماء يكتشفون جيناً يقلل أعراض كورونا

الأمن العام يوضح حالة الطرق في المملكة

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الإثنين، 17-01-2022 09:22 ص

الأمن العام يوضح حالة الطرق في المملكة

شرطة سير (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، أن جميع الطرق بالمملكة سالكة حتى الساعة 9:00 صباحاً، باستثناء طريق البساتين- وادي القمر بالرصيفة مغلق وطرق منطقة بصيرا بالطفيلة سالكة بحذر بسبب الانجماد.

اضافة اعلان


ودعت مديرية الامن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.


وأكدت ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق آمن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ازمة سير (9)

تأخير الدوام يتسبب بأزمة سير خانقة في عمّان - فيديو

19_2021-637500231593167158-316

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على الأقمشة المستوردة

413144

شباب كلنا الأردن تطلق برامج تدريبية في معان

وزارة التنمية الاجتماعية

حلّ 35 جمعية في الأردن - أسماء

0L5A8804

الكهرباء الوطنية: تسجيل رقم غير مسبوق في الأحمال الكهربائية

1 (42)

47 ألف مكالمة للأمن العام خلال المنخفض

أخبار متعلقة
IMG_4264

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

ffff

‏الأمن العام: ‏ضبط سائق ظهر خلال فيديو وهو يقوم بإعاقة الحركة المرورية بعمان - فيديو

الامن

الامن : خدمة حديثة مبتكرة لتقديم خدمات الترخيص من خلال محطة ترخيص الطريق الصحراوي

منفذ-حدود-الدرة

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

1220211922180957586042

الأمن العام : ضبط شخصين اعتديا على احد موظفي خدمة التوصيل بعمان

fffff

الامن : ضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار