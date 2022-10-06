الخميس 06-10-2022
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الأردن يوقع اتفاقا للربط الكهربائي مع السعودية منتصف الشهر المقبل
لماذا يقوم فيسبوك بحذف اصدقاء ومتابعين الاردنيين ؟
الامن يحذر من روابط وهمية احتيالية تدعي تقديم مساعدات
وزير الشباب يعلن عن مأسسة برنامج مهاراتي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
ماكدونالدز الأردن ترعى حفل أوائل الثانوية العامة في المملكة
معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرون GESCO’s 22nd Educational Fair
السوق المفتوح الموقع #1 في الأردن لبيع أجهزة ألعاب الفيديو وأحدث ألعابها
إطلاق مشروع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والزجاجية
كورونا
كورونا
3 أنواع من آثار كورونا طويلة المدى
زيادة خطر السكري من النوع الأول لدى الأطفال بسبب كورونا
"كوفيد-19" طويل الأمد.. هذا ما يدركه العلم الآن عن فقدان حاسة الشم
السعودية تسجل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا
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