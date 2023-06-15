الأمن: القبض على 7 مروجين للمخدرات ومداهمة مطلوب مُصنف بالخطر

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبناء على المعلومات التي جُمعت حول عدد من الأشخاص ممن يقومون بنشاطات إجرامية مرتبطة بالاتجار وترويج المخدرات في مناطق لواء الرصيفة وعوجان في محافظة الزرقاء فقد نفذوا حملة أمنية موسعة ضمن تلك المناطق.وأكّد الناطق الإعلامي أن الحملة أفضت إلى إلقاء القبض على 7 تجار ومروجين للمخدرات بعد مداهمة أماكنهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.وفي ذات السياق فقد داهمت قوة امنية مطلوباً مصنفاً بالخطر وبحقه 13 طلبا أمنيا بقضايا المخدرات بعد معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول مكان تواجده في أحدى مناطق البادية الجنوبية ، إذ ألقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.