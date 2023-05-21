ضبط سائق حافلة قطع الإشارة الحمراء 3 مرات خلال رحلة واحدة في الزرقاء

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر المباحث المرورية لدى قسم سير محافظة الزرقاء حافلة نقل ركاب عمومي قام سائقها بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مكرر ٣ مرات خلال رحلة واحدة بالتزامن مع قيادته بطيش وإهمال.



وقال ضابط عمليات السير في حديثه لاذاعة الأمن العام، إنه وبعد متابعة الملحوظة تم ضبط الحافلة وسائقها وتحويله للحاكم الإداري بعد حجز الحافلة داخل منطقة الحجز المخصصة بالإضافة لحجز رخصة الاقتناء والقيادة والتي سيتم حجزها لمدة 60 يوما وإيقاف العمل بها بناء على نظام النقاط المرورية بعد أن تم تسجيل 18 نقطة في سجله المروري بعد أن كرر ارتكاب المخالفة نفسها 3 مرات.



وبيّن أن العمل جارٍ على متابعة إحدى المركبات العمومية والتي تجاوز سائقها الإشارة الضوئية حمراء تمهيدا لضبطه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه بعد أن وصلت ملحوظة من قبل أحد المواطنين حول ذلك.



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واثني الضابط على تصرف المواطن الذي قام بدوره الوطني بتمرير فيديو ارتكاب المخالفة الى رقم الواتس أب (0770999030) المخصص لشكاوي السير حيث قامت غرفة العمليات بتمرير الملحوظة إلى كوادرها بالميدان بعد التأكد من صحة المعلومات وتوقيتها الزمني.