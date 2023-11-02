الخميس 02-11-2023
الوكيل الاخباري

بقذيفة RPG .. كتائب القسام تستهدف جنود من العدو

إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين -صورة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في قلقيلية

وزير الصحة التركي: مستشفى الصداقة في غزة يتوقف عن العمل

مسؤول أممي: الفشل بوقف الحرب على غزة عواقبه ستتجاوز حدود المنطقة

40.1 سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بسبب العدوان على غزة .. "خسائر فادحة" لإيرادات الشركات الإسرائيلية

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

الأمن: بدء التفتيش على المركبات ضمن حملة شتاء آمن

طفل يقود مركبة ويرتكب 3 مخالفات خطرة ويصطدم بعمود كهرباء في عمّان

عاجل

بقذيفة RPG .. كتائب القسام تستهدف جنود من العدو

الخميس، 02-11-2023 09:47 ص

الأمن: بدء التفتيش على المركبات ضمن حملة شتاء آمن

5555


الوكيل الإخباري - باشرت مديرية الامن العام تنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن"، والهادفة لتعزيز الوقاية من الحوادث خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة عادة في فصل الشتاء، والتي ستنفذ من قبل مديرية الدفاع المدني، والإدارات المرورية، ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.اضافة اعلان


وفي هذه السياق أطلقت المديرية حملتها التفتيشية المرورية السنوية للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وتوافر عناصر السلامة فيها، والتي ستنفذ من قبل الإدارات المرورية (السير، والترخيص، والدوريات الخارجية) والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومختصين بالفحص الفني من إدارة الصيانة.

وستشتمل الحملة المرورية على فحص المركبات والتفتيش عليها من قبل الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، اما في حال وجود أي خلل فني فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا (دون مخالفة) لمدة عشرة أيام لتصويب أوضاع المركبة فنيا، وفي حال عدم تصويب النواقص ضمن الوقت المحدد سيتم مخالفة المركبات التي لم تستجب لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.

فيما يأتي إطلاق الحملة الوقائية والتوعوية الموسعة "شتاء آمن" ، إيماناً من مديرية الأمن العام بأهمية نشر التوعية والتثقيف، وبذل الجهود للوقاية من الحوادث المنزلية أو المرورية أو في المنشآت والاي تقع غالبا نتيجة لعدم اتباع سبل الوقاية اللازمة، او لنقص في أدوات السلامة وتجهيزاتها.

وتقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية ومديرية الاعلام والشرطة المجتمعية خلال هذه الحملة بتنفيذ جملة من الأنشطة الهادفة لرفع مستوى الوعي حول الإجراءات السليمة الواحب اتباعها بها خلال فصل الشتاء والظروف الجوية المتوقعة مثل  هطول الامطار وتساقط الثلوج وتشكل السيول والبرك المائية في المناطق المنخفضة، فضلاً عن التذكير بضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة بمختلف أنواعها.

وتدعو مديرية الامن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتبات مديرية الأمن العام واتباع كافة الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال فصل الشتاء، وتفقد وسائل التدفئة المنزلية، واجراء الصيانة لها قبل البدء باستخدامها عند الحاجة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_copy52649190103_107d43ee23_b

الصحف القطرية تشيد بنتائج زيارة الملك للدوحة وتؤكد أهميتها لوقف العدوان على غزة

1698905621848

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

22022239562396012275

طفل يقود مركبة ويرتكب 3 مخالفات خطرة ويصطدم بعمود كهرباء في عمّان

920232175313845223489

قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

10202326134452583657916

وفاة شاب دهسا على طريق اربد عمان

1

وزير الخارجية الأميركي يزور الأردن لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

أخبار متعلقة
10202326134452583657916

وفاة شاب دهسا على طريق اربد عمان

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

هذا ما فعلته دورية أمنية مع شاب تعرّض للضرب من قبل آخرين على طريق اربد جرش

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة واصابتان بتصادم مركبتي شحن على طريق الرويشد

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

15 إصابة بحوادث مُختلفة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

102023413422821613017

وفاة وإصابتان بحادث تصادم بين 4 مركبات في عمّان