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الخميس، 06-01-2022 10:32 ص

الأمن : ضبط ربع مليون دينار مزيفة في جرش

الامن


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنَّ معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص بعرض عمل نقدية مزيفة للبيع في محافظة جرش ، حيث شُكل فريق تحقيق خاص من الادارة لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها.

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وأضاف الناطق الاعلامي عامر السرطاوي ان فريق التحقيق تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها من تحديد هوية شخصين تورطا في تلك القضية وكانت مهمة الشخص الأول تزييف العملة فيما يقوم الثاني بمحاولة بيعها وترويجها ووضعت خطة لضبط الشخصين قبل مباشرتهما ببيع وترويج تلك العملة المزيفة في الأسواق .


واكد الناطق الاعلامي انه أُلقي القبض على المشتبه به الأول وعثر بحوزته على عينات من العملة المزيفة وجرت بعد ذلك مداهمة منزل المشتبه به الثاني والذي القي القبض عليه وعُثر داخل منزله على طابعات ومعدات تستخدم لتزييف العملة إضافة إلى أوراق نقدية مزيفة من مختلف الفئات قُدرت بما يقارب الربع مليون دينار .


 




 

 


 

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