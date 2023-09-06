الأمن عن حادث سير في عمّان: السبب ارتكاب مخالفة قاتلة وخطرة - فيديو

الوكيل الإخباري - أجابت مديرية الأمن العام على السؤال المروري حول مقطع فيديو لحادث سير، حصل في العاصمة عمّان.

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وقالت المديرية، اليوم عبر صفحتها على فيسبوك، إن الحادث المروري يقع في الغالب نتيجة لمخالفة مرورية، وفي هذا الحادث فإن السبب الذي أدى إلى وقوعه هو مخالفة القيادة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، موضحة أنه تعتبر هذه المخالفة من المخالفات الخطرة والقاتلة.

وبيّنت أنه من أجل توفير أعلى مستويات الأمان على الطريق فقد غلّظ قانون السير المُعدل عقوبة مخالفة القيادة بصورة متهورة أو استعراضية وأصبحت (حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوم، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (300) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، ومضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها).



وفي حال بينت التحقيقات المرورية وقوع مخالفة (إجراء سباق على الطريق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة) فإن عقوبة هذه المخالفة هي (الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو غرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويضاف لها الإجراء المتمثل بـ"وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين).

