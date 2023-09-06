الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

حادث مروع في عمان ..وفاة سيدة وابنتها قيد العلاج

الخارجية: لم نبلغ بأي وفيات أو إصابات إثر فيضانات تركيا

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 15 بالضفة الغربية

الأمن عن حادث سير في عمّان: السبب ارتكاب مخالفة قاتلة وخطرة - فيديو

الصفدي يترأس اجتماعا عربيا لمواجهة إجراءات الاحتلال بالقدس

مجموعة الوكيل تحذر من أعمال فوتوشوب وصفحات مزورة تنتحل اسمها

الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة

بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأمن يُحذر: هذه المخالفة قد تفصل بين موت أو حياة إنسان

الأربعاء، 06-09-2023 11:36 ص

الأمن عن حادث سير في عمّان: السبب ارتكاب مخالفة قاتلة وخطرة - فيديو

01


الوكيل الإخباري - أجابت مديرية الأمن العام على السؤال المروري حول مقطع فيديو لحادث سير، حصل في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان


وقالت المديرية، اليوم عبر صفحتها على فيسبوك، إن الحادث المروري يقع في الغالب نتيجة لمخالفة مرورية، وفي هذا الحادث فإن السبب الذي أدى إلى وقوعه هو مخالفة القيادة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، موضحة أنه تعتبر هذه المخالفة من المخالفات الخطرة والقاتلة.

 

وبيّنت أنه من أجل توفير أعلى مستويات الأمان على الطريق فقد غلّظ قانون السير المُعدل عقوبة مخالفة القيادة بصورة متهورة أو استعراضية وأصبحت (حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوم، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (300) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، ومضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها). 


وفي حال بينت التحقيقات المرورية وقوع مخالفة (إجراء سباق على الطريق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة) فإن عقوبة هذه المخالفة هي (الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو غرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويضاف لها الإجراء المتمثل بـ"وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني مع لوغو

حادث مروع في عمان ..وفاة سيدة وابنتها قيد العلاج

99999

الخارجية: لم نبلغ بأي وفيات أو إصابات إثر فيضانات تركيا

ططط

الصفدي يترأس اجتماعا عربيا لمواجهة إجراءات الاحتلال بالقدس

8202224141352344130434

مجموعة الوكيل تحذر من أعمال فوتوشوب وصفحات مزورة تنتحل اسمها

2256_2728

بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

820221895838973447179

الأمن يُحذر: هذه المخالفة قد تفصل بين موت أو حياة إنسان

أخبار متعلقة
44

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

main_image64f0429d8036b

الأطباء تحظر التدخين بكافة مرافقها

8202327105822152711960

الأمن: حجز المركبة والسجن لشهرين وغرامة تصل لـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفة

1444818744bus

السير: ضبط حافلة تقل طلبة مدارس منتهي ترخيصها منذ 10 أعوام

main_image64d87150c0e3e

تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه المفرق بسبب تدهور مركبة شحن

8

الدفاع المدني يستعد لمكافحة حرائق الغابات