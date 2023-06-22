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الخميس، 22-06-2023 01:34 م

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ شخصاً يعمل بإحدى الشركات تقدم أمس بشكوى للبحث الجنائي مدعياً قيام 3 أشخاص باعتراضه أثناء مسيره بالشارع العام وقيام أحدهم بطعنه بمنطقة الفخذ وسلبه مبلغ 13 الف دينار تعود للشركة التي يعمل بها والفرار من المكان .

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيق في القضية والكشف عن مسرح الجريمة وجمع المعلومات كافة والتحقق منها بات لدى المحققين أدلة واضحة على عدم وقوع الجريمة واختلاقها من قبل الموظف وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة لأخذ المبلغ المالي وإخفائه بأحد المستودعات وبدلالته تم ضبط كامل المبلغ المسروق وستتم احالة الشخص للقضاء .


 




 

 


 

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