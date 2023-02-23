الخميس 23-02-2023
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الأمن للأردنيين: حياتكم الرقمية بحاجة إلى حماية

الخميس، 23-02-2023 10:55 ص

الأمن للأردنيين: حياتكم الرقمية بحاجة إلى حماية

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الوكيل الإخباري - جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، تحذيرها من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.اضافة اعلان


وذكرت الوحدة في منشور لها على الفيسبوك: "حياتك الرقمية بحاجة الى حماية بقدر ما تحتاجه ممتلكاتك!!".

وأضافت "احذر من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، ولا تتردد بالتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية لطلب المساعدة".

وتؤكد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها لن تتوانى عن التعامل بالشكل الأمثل والمطلوب مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنياً، وبما فيها القضايا العابرة للحدود مثل الاحتيال الإلكتروني، او سرقة الحسابات، ضمن مظلة الانتربول ومن خلال إدارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعامل بحذر مع هذه المواقع وعدم الإساءة أثناء الاستخدام، وعدم تعبئة أو إرسال أية معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة بها، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية التي ترسل إليهم لغايات اختراق وسرقة حساباتهم الشخصية.


 




 

 


 

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