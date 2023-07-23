الأمن يبرر شمول جرائم جديدة بالعقوبات في معدل الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري - قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة إن دور المديرية توفير بيئة إلكترونية آمنة للمجتمع وحمايته من أي ضرر يلحق به.

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وبين الحلاحلة خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن العام الماضي شهد تسجيل 16 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، كانت في أغلبها تمس الأسرة والأفراد والمؤسسات المالية والشركات، مشيرا إلى تسجيل زيادة كبيرة في مثل هذا النوع من الجرائم.



وأضاف أن بعض هذه الجرائم غير مغطى بأحكام القوانين أو أن عقوباتها غير كافية.

وأشار الحلاحلة إلى أهمية شمولها بالعقوبات للمحافظة على استقرار المجتمع وأمنه.