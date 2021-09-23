الأمن يحذر من الانزلاقات

الوكيل الاخباري- حذرت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، من خطر الانزلاقات على الطرق في ظل الظرف الجوي غير المستقر والمتوقع تأثيره على بعض مناطق المملكة.



وقالت إدارة السير، إن هنالك انتشار واسع لمرتباتها وجاهزية تامة للتعامل مع أي أثر مروري نتيجة للكثافة المرورية المتوقعة بسب عطلة نهاية الاسبوع.



وأكدت “السير والدوريات الخارجية” على وجود خطة محكمة للتعامل مع أي ازدحامات مرورية بالطرق المؤدية الى موقع مهرجان جرش وحول الموقع الأثري.

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