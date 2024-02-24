السبت 24-02-2024
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السبت، 24-02-2024 11:47 ص

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام ونظراً للحالة الجوية السائدة إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

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وأكدت المديرية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات بشكل عشوائي من الأمطار بمشيئة الله، وقد تكون غزيرة أحياناً ، كما اكدت على ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية الخطرة.


ودعت المديرية الى اتباع السلوك السليم عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.


كما دعت الى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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