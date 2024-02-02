الأمطار تمهد لربيع مبكر وبساط أخضر في عجلون

الوكيل الاخباري - أسهمت الأمطار التي هطلت على مختلف مناطق عجلون، بارتفاع منسوب المياه في سد كفرنجة والأودية والينابيع، مما يمهد بربيع مبكر وامتداد البساط الأخضر.

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ورسمت الينابيع وشلالات المياه والأودية لوحة جمالية طبيعية امتدت عبر مساحات واسعة امتزجت بالألوان الزاهية التي ستنعكس إيجابا على الحركة السياحية التي ستسهم بتنشيط الحركة السياحية داخليا، لقضاء رحلات ممتعة بين أحضان الطبيعة الجميلة التي تتميز بها المحافظة.



وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار الأخيرة التي هطلت أسهمت بإنعاش آمال المزارعين في موسم زراعي جيد، وإنبات البذور البرية التي تتشكل منها المراعي الطبيعية بالإضافة إلى توفير ظروف ملائمة لإنجاح زراعة المحاصيل، وتوفير مخزون مائي للأودية والينابيع والسدود وإدامة الحياة النباتية ونمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار خصوصا البرية.



وأشار إلى أن المجموع التراكمي للأمطار، وصل لأكثر من 600 ملم، وهي كميات جيدة جدا، وستوفر مياها لري المرزوعات والتحفيز على زراعة المحاصيل المتنوعة.