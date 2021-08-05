الأمن يكشف تفاصيل جريمة الزرقاء

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء أمس الأربعاء بوجود جثة لشخص ستيني داخل منزله في مدينة الزرقاء .

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وبين السرطاوي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، انه تم التحرك للمكان والكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة، نتيجة لتعرض المغدور للضرب بواسطة أداة راضة .



وأضاف انه جرى تشكيل فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي الوسط ومديرية شرطة الزرقاء للتحقيق في القضية ، حيث تمكن الفريق بزمن قياسي وخلال ساعات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بضرب المغدور بواسطة أداة راضة اثر خلافات حصلت بينهما اثناء وجوده بمنزل المغدور وما زال التحقيق جارياً.