رئيس البلقاء التطبيقية يعرض لخطة تطوير كلية الزرقاء الجامعية

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي عن إنشاء مركز للتطوير الوظيفي في كلية الزرقاء الجامعية ومركز للاستشارات لتقديم الخدمات الفنية واللوجستية لكافة القطاعات في ثاني اكبر محافظات الأردن، والتي تشكل العصب الاقتصادي للملكة لاحتوائها على حوالي 52 بالمئة من المصانع في الأردن.وأشار الزعبي خلال لقائه في كلية الزرقاء الجامعية النواب سلامه البلوي وهايل عياش واحمد الخلايلة وعلي الخلايلة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الزرقاء محمد البستنجي ومندوب رئيس غرفة صناعة الزرقاء، بحضور محافظ الزرقاء حجازي عساف وعميد كلية الزرقاء الجامعية الدكتور مصطفى عيروط، الى أنه سيتم تدريب الشباب في قطاعات معينة بالتعاون مع القطاعات الصناعية والتجارية في المحافظة لتقديم دورات تدريبية مجانية لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل وستباشر الجامعة في ذلك اعتبارا من العام القادم.