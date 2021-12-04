الوكيل الإخباري - نظمت مديرية الامن العام بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة اليوم معرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل " صنع بعزيمة " , وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الأمن العام ومؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والخاصة .

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ويأتي تنظيم معرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل " صنع بعزيمة في إطار النهج الإصلاحي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في تأهيل وتقويم سلوك نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، بهدف منح النزيل ثقة في قدرته على العمل والإنتاج وبما ينعكس إيجابا على انخراطه في المجتمع بعد انقضاء محكوميته .



وتسعى ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل للوصول الى تلك الفئة وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم ينمي فكرهم وثقافتهم وعرض منتجاتهم ، وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها باعتبار أن مراكز الإصلاح والتأهيل صاحبة الدور البارز في هذا المجال.



يذكر أن المعرض الإنتاجي صنع بعزيمة يستمر لمدة ثلاثة أيام ويحتوي على عدة أجنحة تعرض فيها منتجات النزلاء التي تصنع بشكل يدوي داخل المشاغل المقامة في مراكز الإصلاح والتأهيل ويمكن للجميع الشراء مباشرة من المعرض , والتي يعود جزء من ريعها على النزلاء أنفسهم .