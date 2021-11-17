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الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 17-11-2021 11:39 م

الامن العام يلقي القبض على مشاركين بمشاجرة في اربد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام انه وقعت مشاجرة مساء الاربعاء بين مجموعة من الأشخاص اثر خلافات وقعت بحكم الجوار بالقرب من مجمع الشمال في محافظة اربد ونتج عنها إصابة ثلاثة أشخاص تم إسعافهم إلى مستشفى الأميرة بسمة وحالتهم العامة متوسطة . 

واضاف ان قوة امنية تحركت على الفور الى الموقع وسيطرت على المشاجرة وعملت على انهائها حيث تم القاء القبض على كافة المشاركين وبوشر التحقيق في القضية . 

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