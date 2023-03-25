السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

لنحتفل برمضان

كيف يفكر اليمين الإسرائيلي؟

الجبهة الشعبية تعلن تبني عملية حوارة

بلدية الجيزة تكثف حملات الرقابة على الأسواق

إجماع نادر على بدء صيام رمضان.. وهذه الدولة خالفت الجميع

وزارة الإدارة تعلن استمرار حالة الطوارئ المتوسطة

في رمضان.. 8 نصائح تخلصك من الانتفاخ بعد الإفطار

إصابات إثر حادث سير بين 6 مركبات في عمان

تعديل ساعات عمل باص عمان والسريع في رمضان

فيديو - سيول جارفة في العقبة والجفر وانهيار طريق

السبت، 25-03-2023 07:22 م

الأمن ينقذ سبعة اشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الازرق

download-2023-03-25T175137.660-299x165


الوكيل الاخباري- قالت مديرية الأمن العام  أن كوادر الانقاذ في مديرية الدفاع المدني قد استجابت لمعلومات حول وجود ٧ أشخاص  و٢٥٠ رأس من الأغنام محاصرين بسبب جريان السيول في منطقة الازرق التي شهدت تشكل أرضية طينية تسبب الغرز للمركبات والآليات، مما اضطر الفرق للوصول إليهم والعودة بهم سيراً على الأقدام لمسافة تقدر بحوالي ٣ كم.اضافة اعلان


وكانت مديرية الأمن العام حذرت في الساعات الماضية  من خطر تشكل السيول وتجمع المياة مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها او الاقتراب منها والانتقال إلى مناطق آمنه.

ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة، متمنين السلامه للجميع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

بلدية الجيزة تكثف حملات الرقابة على الأسواق

399720_5_1678723115

وزارة الإدارة تعلن استمرار حالة الطوارئ المتوسطة

b70e2a36-ea39-41c5-97b8-4e37c733cff6

إصابات إثر حادث سير بين 6 مركبات في عمان

main_image641f278a5372c

تعديل ساعات عمل باص عمان والسريع في رمضان

550142Image1

فيديو - سيول جارفة في العقبة والجفر وانهيار طريق

480006

إطلاق مبادرة صحية في مدرسة سيل الحسا بالطفيلة

أخبار متعلقة
تنزيل (5)

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

0L5A0043

وفاة 4 أشخاص إثر حريق شقة في عمان

f68b9c0b2a03a0f513eaa030f3e88ef5

الكرك: مربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطرق الترابية الموصلة إلى مواقع أغنامهم

c6e2b456-إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند-2

القبض على وافد طعن شاب ثلاثيني في جرش