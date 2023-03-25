الأمن ينقذ سبعة اشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الازرق

الوكيل الاخباري-

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قالت مديرية الأمن العام أن كوادر الانقاذ في مديرية الدفاع المدني قد استجابت لمعلومات حول وجود ٧ أشخاص و٢٥٠ رأس من الأغنام محاصرين بسبب جريان السيول في منطقة الازرق التي شهدت تشكل أرضية طينية تسبب الغرز للمركبات والآليات، مما اضطر الفرق للوصول إليهم والعودة بهم سيراً على الأقدام لمسافة تقدر بحوالي ٣ كم.وكانت مديرية الأمن العام حذرت في الساعات الماضية من خطر تشكل السيول وتجمع المياة مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها او الاقتراب منها والانتقال إلى مناطق آمنه.ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة، متمنين السلامه للجميع.