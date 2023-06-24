الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

الوكيل الإخباري - أكد العقيد سامر نصراوين مدير حدود العمري أن مديرية الأمن العام ضاعفت من جهود منتسبيها، وعملهم على تسهيل مرور المسافرين، تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام في زيارته الأخيرة لإدارة الإقامة والحدود.



وقال العقيد نصراوين خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام إن تعاوناً وتنسيقاً كبيرين مع كافة المؤسسات الوطنية سهّل من العمل على المراكز والمعابر الحدودية، من خلال سلسلة اجتماعات مع مختلف المعنيين سبقت قدوم المغتربين والزوّار الى المملكة.



وأضاف نصراوين أن إجراءات دخول المسافرين للأراضي الأردنية من خلال كافة المعابر الحدودية تجري اليوم بسلاسة وعادت الى وضعها الطبيعي ، بعد الكثافة التي سبّبها عودة المسافرين على دفعات كبيرة نهاية الأسبوع لقضاء إجازة العيد.

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وأشار نصراوين أن 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري خلال الاسبوع الماضي بالإضافة لـ 11 ألف مركبة خلال ال48 ساعة الماضية.



وأن ما يقارب 44 ألف مسافرين عبر حدود العمري باتجاه الأراضي الأردنية خلال ال48 ساعة الماضية بإجراءات زمنية قياسية.



وبيّن أن المسافرين كانوا من الأردنيين المغتربين، ومن الأشقاء العرب العائدين لبلادهم، إضافة لزوار المملكة بقصد السياحة والاستجمام، مشيراً إلى عودة حركة المسافرين إلى الوضع الطبيعي بعد حركة نشطة خلال نهاية الأسبوع تزامنت مع بدء العطل المدرسية والأعياد.



ونوّه العقيد نصراوين أن إجراءات عبور الأشقاء العرب المسافرين عبر حدود العمري باتجاه بلادهم بحاجة الى إجراءات إضافية قد تؤدي الى كثافة بعض الممرات ، لافتاً أنه قد تم مضاعفة أعداد المرتبات العاملين على المعبر وعلى مدار الساعة بالتزامن مع إدخال أحدث التقنيات وربطها مع جميع المؤسسات ذات العلاقة تسهيلاً لعودة المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب عبر المعابر الحدودية الأردنية.