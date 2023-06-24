السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

مهم من المواصفات والمقاييس حول دمغة الذهب والفضة

الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

الدفاع المدني يُحذر من حرق الأعشاب الجافة

تعميم من البنك المركزي لجميع شركات التمويل في الأردن

الجنيدي نقيباً لتجار ومنتجي الأثاث

تعرف على حالة الطقس يوم عرفة وأيام عيد الأضحى

هل يجوز إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية بدل أجرته؟ .. الإفتاء توضح

الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

مدفيديف يدعو للالتفاف حول بوتين ضد أعداء روسيا في الداخل والخارج

السبت، 24-06-2023 01:09 م

الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

_copyالحدود_العمري_(45)


الوكيل الإخباري - أكد العقيد سامر نصراوين مدير حدود العمري أن مديرية الأمن العام ضاعفت من جهود منتسبيها، وعملهم على تسهيل مرور المسافرين، تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام في زيارته الأخيرة لإدارة الإقامة والحدود.

وقال العقيد نصراوين خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام إن تعاوناً وتنسيقاً كبيرين مع كافة المؤسسات الوطنية سهّل من العمل على المراكز والمعابر الحدودية، من خلال سلسلة اجتماعات مع مختلف المعنيين سبقت قدوم المغتربين والزوّار الى المملكة.

وأضاف نصراوين أن إجراءات دخول المسافرين  للأراضي الأردنية من خلال كافة المعابر الحدودية تجري اليوم بسلاسة وعادت الى وضعها الطبيعي ، بعد الكثافة التي سبّبها عودة المسافرين على دفعات كبيرة نهاية الأسبوع  لقضاء إجازة العيد.

اضافة اعلان


وأشار نصراوين أن 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري خلال الاسبوع الماضي بالإضافة لـ  11 ألف مركبة خلال ال48 ساعة الماضية. 

وأن ما يقارب 44 ألف مسافرين عبر حدود العمري باتجاه الأراضي الأردنية خلال ال48 ساعة الماضية بإجراءات زمنية قياسية.


وبيّن أن المسافرين كانوا من الأردنيين المغتربين، ومن الأشقاء العرب العائدين لبلادهم، إضافة لزوار المملكة بقصد السياحة والاستجمام، مشيراً إلى عودة حركة المسافرين إلى الوضع الطبيعي بعد حركة نشطة خلال نهاية الأسبوع تزامنت مع بدء العطل المدرسية والأعياد.

ونوّه العقيد نصراوين أن إجراءات عبور الأشقاء العرب المسافرين عبر حدود العمري باتجاه بلادهم بحاجة الى إجراءات إضافية قد تؤدي الى كثافة بعض الممرات ، لافتاً أنه قد تم مضاعفة أعداد المرتبات العاملين على المعبر وعلى مدار الساعة بالتزامن مع إدخال أحدث التقنيات وربطها مع جميع المؤسسات ذات العلاقة تسهيلاً لعودة المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب عبر المعابر الحدودية الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
243638

مهم من المواصفات والمقاييس حول دمغة الذهب والفضة

AWN_70319image_story

حركة تجارية نشطة في الكرك استعدادا للعيد

1687606503898

الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات

5202322163750750067126

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

290764

الدفاع المدني يُحذر من حرق الأعشاب الجافة

البنك المركزي (5)

تعميم من البنك المركزي لجميع شركات التمويل في الأردن

أخبار متعلقة
91ed1afb-a6a0-4012-b585-fcdb7de02700

مدير الأمن العام يقلد الرتب الجديدة لكبار الضباط

322186649_1367661220672029_5344876854599938131_n

الكشف عن ابرز مسببات الحوادث التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة

a8e1a092-e2e7-45cb-a3fe-95ead9175680

مدير الأمن العام يزور إدارة حماية الأسرة والأحداث

351338613_925175932092859_1459949198638799269_n

مديرية الأمن العام تنفذ حملة للتبرع بالدم في عمان والكرك

5202331101327627405784

السير: ضبط وافد غير مُرخص يقود مركبة شحن منتهية الترخيص

dba5de0c-a872-48b5-9a8a-0b251ba1a27b

العثور على جثة الطفل الذي فقد بسيول الزرقاء - صور