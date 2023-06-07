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الأربعاء، 07-06-2023 09:13 ص

الكشف عن ابرز مسببات الحوادث التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن التعامل الخاطئ مع المنعطفات وعدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة بالإضافة لتجاوز السرعات المقررة، أبرز مسببات الحوادث التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبيّن المندوب خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن أبرز ما تم التعامل معه من قبل نشامى الدوريات خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت تدهور مركبة عند اشارة عزمي المفتي في اربد، ومركبة أخرى على طريق اربد –عمان عند جامعة فيلادلفيا بالإضافة لتعطل مركبة شحن على طريق ناعور إثر انفجار الإطارات.

وأشار إلى أن الرقابة المرورية على مدار الساعة من قبل الدوريات أسفرت عن ضبط مركبة تسير بسرعة 184 كلم/ساعة على طريق المطار ، داعيين الجميع بضرورة الابتعاد عن مثل هذه المخالفات لما لها الأثر الكبير على سلامة مستخدمي الطريق .

 




 

 


 

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