الأمن: 25 من مصابينا في حادث العقبة غادروا المستشفى

الوكيل الإخباري -

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أعلنت مديرية الأمن العام أن 25 من مصابيها جرّاء حادثة العقبة من شرطة ودفاع مدني ودرك قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والاطمئنان على صحتهم.وأكّدت بأن مصابي الأمن العام تعرضوا للإصابة جرّاء وجودهم في الميناء، والمنطقة المحيطة به بحكم وظائفهم اليومية وعملهم في الميناء بأعمال الحراسة والرقابة، إضافة الى عدد من مرتبات معبر حدود الدرة المجاور لمنطقة الحادث .وأشارت إلى أنه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادثة تحركت فرق الدفاع المدني على الفور، وكان المستجيب الأول فريق المواد الخطرة في الدفاع المدني بحكم استعداده بالخطط الموضوعة للتعامل مع الطوارئ المعدة مسبقاً ، والجاهزية العالية في الآليات واللباس والمعدات.وأكدت، أنه تم تسجيل إصابتين فقط بين الفرق المستجيبة للحادثة، وهي الفرق التي قدمت خدمات الإنقاذ والإسعاف وتطهير الموقع والأشخاص.