الأميرة بسمة بنت طلال ترعى افتتاح معرض جهد الأيادي في العقبة

الوكيل الإخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، اليوم الأربعاء في العقبة، افتتاح معرض جهد الأيادي، وتوقيع اتفاقية تعاون بين مركز الأميرة بسمة للتنمية بالعقبة التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ومجلس محافظة العقبة.

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وأكدت سموها، خلال توقيع الاتفاقية، أن "جهد" يسعى في إطار خططه وأهدافه إلى المساهمة في تلبية طموحات واحتياجات المجتمعات المحلية، انسجاما مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات.



وقالت سموها، إن الشراكة مع مجلس محافظة العقبة تضاف إلى سلسلة شراكات بين جهد وعدد من المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتركز في أهدافها على المساهمة في تنمية المجتمع وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للأسر والأفراد والمجتمع بشكل عام.



وثمنت سموها دور مؤسسات المجتمع المدني الأردنية لمساهمتها في توفير متطلبات التنمية المجتمعية، مشيدة في هذا الإطار بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس المحافظة وشركة تطوير العقبة في إقامة ودعم المشاريع التنموية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ومحاربة البطالة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار العقبة.



وأشارت سموها إلى الأهمية السياحية والاقتصادية لمدينة العقبة، وما تحظى به من دعم ومتابعة مستمرة من جلالة الملك لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وجعلها مركزا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ووجهة سياحية رئيسة في المنطقة.



بدوره، أشاد محافظ العقبة خالد الحجاج، بدور الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في تحقيق التنمية المجتمعية، عبر العديد من المبادرات والبرامج، مؤكدا أهمية الاستمرار في هذا الجهود واستدامتها، بما يحقق أهداف التنمية المجتمعية المنشودة.



من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، إن المجلس لديه تشاركية وتكاملية مع جميع الجهات المعنية بتطوير المجتمع المحلي في محافظة العقبة.



وبين أن الشراكة مع جهد ومركز الأميرة بسمة تندرج ضمن أهداف المجلس لدعم المجتمعات المحلية والمساهمة في تنميتها، مشيرا إلى الشراكة مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص لذوي الإعاقة.



وتتضمن الاتفاقية بحسب عمرو، تمويل تأهيل وصيانة عدد من الفروع التابعة لمركز الأميرة بسمة للتنمية في محافظة العقبة، ودعم المشاريع الإنتاجية خاصة الموجهة لذوي الإعاقة، إضافة إلى تأهيل قاعة كبار السن في مركز العقبة ودعم مشاريع الحرف اليدوية النسوية.



وكانت مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية في العقبة المهندسة آية الكلالدة، أكدت حرص المركز على المساهمة في التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة والشباب في العقبة، من خلال برامج ريادية عديدة تركز على قطاعات المرأة والشباب والطفولة إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.



وعرضت مديرات مراكز الأميرة بسمة للتنمية في الريشة والقويرة والحميمة، طبيعة عمل المراكز وبرامجها واحتياجاتها، مثلما أكدن أهمية الدور التنموي لهذه المراكز خاصة في المناطق النائية.



وحضر توقيع الاتفاقية، نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزه الحاج حسن، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومفوض الشباب والريادة في السلطة رمزي الكباريتي .



وكانت سمو الأميرة بسمة، قد افتتحت معرض جهد الأيادي في العقبة، الذي تديره عدد من السيدات من محافظة العقبة، ويعرضن من خلاله انتاجهن من المصنوعات والمشغولات اليدوية، والمنتجات الغذائية.



ويشكل المعرض مصدر دخل للسيدات اللواتي يحمل منتجهن علامة تجارية مسجلة باسم" جهد الأيادي"، ويتم تسويقه داخل العقبة وخارجها، ويساعد السيدات في إيجاد مصدر دخل لهن ولأسرهن عبر مشاريع صغيرة.



يذكر أن معرض جهد الأيادي مخصص من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ عام 2014، فيما تم أخيرا إعادة تأهيل وصيانة صالة العرض في المعرض بدعم من شركة تطوير العقبة.