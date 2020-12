الأميرة سمية تطلق الملتقى الاول للقمة الأردنية لريادة الأعمال 2020

الوكيل الاخباري -

أطلقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية اليوم الأربعاء أعمال الملتقى الأول للقمة الأردنية لريادة الأعمال 2020.وتأتي هذه القمة لإبراز دور المملكة ومكانتها في طليعة دول المنطقة في مجال الابتكار والريادة.وعقد الملتقى، عبر تقنية الاتصال المرئي، باستضافته حاضنة الاعمال "iPARK " ذراع الابداع في الجمعية العلمية الملكية و بيوند كابيتال "Beyond Capital "، أحد أكبر التجمعات الريادية في الأردن، ومشاركة ما يزيد على ألف مشارك، وبدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروعي The Next Society و JADE واستعرضت سمو الاميرة سمية، في كلمة لها، تاريخ الأردن الذي أظهر عبر العصور قدرة أبنائه على التأقلم مع الصعاب وتحويل التحديات من شح الموارد إلى سعي دؤوب لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار في جميع انحاء المملكة .واشادت سموها بحاضنة الأعمال iPARK وأعمالها وخدماتها التي قدمتها عبر السنين للرياديين والمبتكرين من خلال التدريب والأرشاد والتوعية في مجال الريادة وادارة مئات المشاريع الابتكارية الاردنية والمساعدة في الحصول على مئات من براءات الاختراع محليا وعالميا ومساندة المؤسسات الوطنية لصياغة سياسات الملكية الفكرية المتعلقة بها، اضافة الى مساعدة منظومة الابتكار الوطنية بالتعاون والتشبيك مع المؤسسات المختلفة.بدورها أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي لتطوير الابتكار فيرجيني كوسول الى الدور المحوري الذي تمثله الريادة ودعم المؤسسات الريادية في الاستراتيجية التنموية للاتحاد الأوروبي.وعرض خبراء محليون وعالميون خلال جلسات الملتقى القضايا المتعلقة بدور الريادة في تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل الصدمات واغتنام الفرص، إضافة إلى الدوافع الرئيسية المؤدية إلى عقد الصفقات الاستثمارية والفرص المتمخضة عن الاستثمار المؤثر والاقتصاد الأخضر.واستقطب القائمون على الملتقى 45 شركة ناشئة قادرة على جذب الاستثمارات و19 مستثمر ناشط على منصة الملتقى iPARK-JES.com مما أدى إلى عقد أكثر من 60 اجتماعا ثنائيا بين مستثمرين ورواد أعمال على هامش الملتقى. وكانت حاضنة الاعمال "iPARK " قد أطلقت خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى شعارها الجديد الذي يمثل مسار نشأتها وتطورها .في ختام فعاليات الملتقى ثمن مدير مكتب تتجير الملكية الفكرية الدكتور محمد الجعفري دور المشاركين والجهات الداعمة على مشاركتهم في إنجاح الملتقى معلنا نية iPARK عقد هذا الملتقى بشكل دوري.