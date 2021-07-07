الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش

الحنيفات: حزمة مشاريع زراعية وريفية بقيمة 35 مليون دينار

الأربعاء، 07-07-2021 10:35 م

الأميرة غيداء طلال تلتقي وفداً سعودياً في مركز الحسين للسرطان

W


 الوكيل الاخباري - التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، خلال زيارتهما إلى مركز الحسين للسرطان، حيث جالا في مبنى الملك سلمان الذي أنشئ بموجب منحة من الصندوق السعودي للتنمية.اضافة اعلان


وأعربت سمو الأميرة غيداء طلال، خلال اللقاء، عن تقديرها الكبير للمملكة العربية السعودية وللصندوق السعودي للتنمية لدعمهما المتواصل وإيمانهما برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

هواري 1

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

wUz8eSZLejKOIuwH4H6TTbEdkNHVyfH2gpPEpvyD

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

أمانة عمان

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

48045_large

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

main_image5e6e107b14a0b

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة