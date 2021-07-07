الأميرة غيداء طلال تلتقي وفداً سعودياً في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الاخباري -

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التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، خلال زيارتهما إلى مركز الحسين للسرطان، حيث جالا في مبنى الملك سلمان الذي أنشئ بموجب منحة من الصندوق السعودي للتنمية.وأعربت سمو الأميرة غيداء طلال، خلال اللقاء، عن تقديرها الكبير للمملكة العربية السعودية وللصندوق السعودي للتنمية لدعمهما المتواصل وإيمانهما برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.