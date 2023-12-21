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الخميس، 21-12-2023 03:56 م

الأمير فيصل يرعى تخريج دورتي الطيران التحويلي في سلاح الجو الملكي

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الوكيل الإخباري - رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين في قيادة سلاح الجو الملكي، اليوم الخميس، حفل تخريج دورتي الطيران التحويلي 24 و25 للطيران القتالي على طائرة إف-16.

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واستمع سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز عن الدورتين، اللتين استمرتا لمدة عام تدريبي، بمشاركة طيارين من سلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الملكي البحريني.


ولفت قائد سلاح الجو الملكي إلى التطوير المستمر وتحديث السياسية التدريبية والعملياتية لأسراب طائرة إف-16 في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية، بما يحقق الأهداف المطلوبة لحماية سماء المملكة وتطلعات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.


ووزع سموه الجوائز على الخريجين خلال الاحتفال، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والسفير البحريني والملحق العسكري البحريني في عمان.

 




 

 


 

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