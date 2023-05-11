الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

البلقاء التطبيقية تدعو طلبة الشامل للحصول على أرقام الجلوس

وفد أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

استشهاد قائد عسكري بسرايا القدس في غزة

تحذير من رسائل مجهولة المصدر عبر تطبيق واتساب

نقل 15 مريضا في مستشفى الملك المؤسس جراء حريق

النقل تناقش تطور مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

ما هو سقف الدين العام الأمريكي؟ وماذا سيحدث إذا لم يتم رفعه؟

كشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث العدسية

الأردن في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا 2023

الخميس، 11-05-2023 04:45 م

الأمير مرعد يلتقي قائد سلاح الجو الملكي

1683810806226


الوكيل الإخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في مقر الهيئة اليوم الخميس، قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات والوفد المرافق له.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة المصابين العسكريين وذويهم.


وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مجال رعاية وتأهيل المصابين العسكريين وذويهم من خلال ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم الأول للهيئة وراعي مسيرتها، وذلك بتقديم أفضل خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.


من جانبه، ثمن حياصات الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة تجاه شريحة المصابين العسكريين الذين قدموا التضحيات في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، وكان لهم دور بارز في مسيرة البناء والعطاء والإنجاز.


واستمع الوفد إلى إيجاز حول طبيعة عمل الهيئة وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها، إضافة إلى إنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية في مجال خدمة ورعاية المصابين العسكريين وذويهم.


وفي نهاية الزيارة جال الوفد على مرافق وأقسام الهيئة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202310175228562779982

البلقاء التطبيقية تدعو طلبة الشامل للحصول على أرقام الجلوس

w

وفد أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

3202328112017853089997

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

52023823264474224552

تحذير من رسائل مجهولة المصدر عبر تطبيق واتساب

645cf135a08e3

نقل 15 مريضا في مستشفى الملك المؤسس جراء حريق

62aae78719d25

النقل تناقش تطور مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

أخبار متعلقة
1681815614750

تسليم 31 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

WhatsApp Image 2023-04-16 at 1.49.07 PM

محافظة يرعى احتفال التربية والتعليم بيوم العلم الأردني

420239172111207673365

أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

Background

"أوقاف مأدبا" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

M63A2982

مندوبا عن الملك .. وزير الأوقاف يرعى انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتلاوته - صور

643568c48261e

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية