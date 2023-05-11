الأمير مرعد يلتقي قائد سلاح الجو الملكي

الوكيل الإخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في مقر الهيئة اليوم الخميس، قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات والوفد المرافق له.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة المصابين العسكريين وذويهم.



وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مجال رعاية وتأهيل المصابين العسكريين وذويهم من خلال ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم الأول للهيئة وراعي مسيرتها، وذلك بتقديم أفضل خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.



من جانبه، ثمن حياصات الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة تجاه شريحة المصابين العسكريين الذين قدموا التضحيات في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، وكان لهم دور بارز في مسيرة البناء والعطاء والإنجاز.



واستمع الوفد إلى إيجاز حول طبيعة عمل الهيئة وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها، إضافة إلى إنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية في مجال خدمة ورعاية المصابين العسكريين وذويهم.



وفي نهاية الزيارة جال الوفد على مرافق وأقسام الهيئة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة.