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الإثنين، 28-06-2021 12:34 م

الأوبئة تبحث اليوم مزج المطاعيم والجرعة الثالثة وخفض سن متلقي اللقاح

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الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن اللجنة ستبحث اليوم عدة ملفات هامة وحساسة، وعلى رأسها قضية مزج المطاعيم والجرعة الثالثة وشمول فئات جديدة بالحملة الوطنية للتطعيم وتخفيض سنّ متلقي المطعوم.اضافة اعلان


وقال حجاوي في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني إن اللجنة تستهدف أن يكون هناك أكبر عدد من متلقي المطعوم، وذلك من أجل تحصين المجتمع من أي موجة قادمة.

ودعا المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي المطعوم، مشددا على أن المطاعيم متوفرة، حيث وصلت نحو نصف مليون جرعة قبل ثلاثة أيام، وسيصلنا اليوم نحو (300) ألف جرعة.

وشدد على أن المطعوم هو الحلّ للاطاحة بفيروس كورونا، كما أن الحلّ لمواجهة المتحورات هو تسريع عمليات التطعيم والوصول إلى معدلات تطعيم عالية حتى نصل بالفيروس إلى أن لا يتكاثر ولا يولّد سلالات جديدة قادرة على الوصول إلى أي دولة مهما كانت الاجراءات المتخذة.

ولفت حجاوي إلى أن المهم اليوم هو الوصول إلى اعطاء 4.5 مليون جرعة قبل  أيلول، وهذا العدد يعني 70% من الفئة المستهدفة بالتطعيم، بحيث إنه أي موجة جديدة لا تؤثر علينا بشكل كبير كما حدث في الموجتين السابقتين.

 




 

 


 

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