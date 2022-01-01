الأوبئة توضح حول تحوّر فيروس كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - استبعد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن يكون المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، قد تحوّر في الأردن.

اضافة اعلان

وقال حجاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن سرعة انتشار المتحور الجديد كبيرة مقارنة مع سلالة دلتا السائدة في الأردن حاليا، ولو أن "أوميكرون" تحوّر في المملكة لكانت الإصابات أعلى من المسجلة.

وأضاف أن الأردن سجل 802 إصابة بمتحور "أوميكرون" خلال الشهر الماضي، وأن أعداد الإصابات المسجلة تقلل من فرضية تحوّره وهي احتمالية ضعيفة.

وأشار حجاوي إلى أن أعداد الإصابات سترتفع خلال كانون ثاني الجاري وشباط المقبل وقد تنتهي الموجة في آذار المقبل.

وبيّن أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر حتى الآن أي بيانات واضحة حول نظرية التحوّر وعليه فإنه لا يمكن البت بشأنه في ظل شح المعلومات والأدلة.

وسجل الأردن 802 إصابة بمتحور "أوميكرون" حتى الآن منذ اكتشافه أول مرة في كانون الأول الماضي.