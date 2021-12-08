الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

4126 إصابة كورونا في الجامعات والكليات

الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

الهواري يجيب: اللقاحات فعّالة ضد "أوميكرون "

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

الأربعاء، 08-12-2021 09:28 ص

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

1220217112546383587606


الوكيل الإخباري- كشف عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن المشتبه بإصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هو شخص قادم من احدى دول افريقيا قبل ان يصل الى الاردن.

اضافة اعلان


وقال حجاوي إن الاصابة ما زالت تحت بند الاشتباه وتنتظر فحوصات أخرى، مبينا أنه يتم معاملة الحالات المشتبهة بها بالحجر المؤسسي تحت إجراءات مشددة.


ونوه  إلى أنه سيتم اتخاذ كافة البروتوكولات اللازمة للتعامل مع أي إصابة بمتحور أوميكرون حال حدوثها.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220216214635669650600

4126 إصابة كورونا في الجامعات والكليات

ففف

تكريم شركة أردنية ناشئة لفوزها بمسابقة منظمة السياحة العالمية

image (1)

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

2202014235015342087500

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

IMG-20210504-WA0028

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

أخبار متعلقة
main_image61a4859462b42

ارتفاع الإصابات والحذر من وصول "أوميكرون" .. الشارع الاردني يترقب قرارات حكومية

19305Image1-1180x677_d

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

72021150657941464371

البدور: المتحور الجديد قادم.. وعلينا العودة للتقصي الوبائي والحجر

M63A8352

حقيقة عقد الإمتحانات الجامعية عن بعد بسبب إصابات كورونا

1440x810_cmsv2_32f702ed-a24b-56ce-965d-776b74373dae-5354324

الصحة: أولوية استخراج نتائج فحص PCR لطلبة المدارس

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم