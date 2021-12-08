تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

الوكيل الإخباري- كشف عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن المشتبه بإصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هو شخص قادم من احدى دول افريقيا قبل ان يصل الى الاردن.

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وقال حجاوي إن الاصابة ما زالت تحت بند الاشتباه وتنتظر فحوصات أخرى، مبينا أنه يتم معاملة الحالات المشتبهة بها بالحجر المؤسسي تحت إجراءات مشددة.



ونوه إلى أنه سيتم اتخاذ كافة البروتوكولات اللازمة للتعامل مع أي إصابة بمتحور أوميكرون حال حدوثها.