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الأربعاء، 03-08-2022 03:09 م

الأوقاف: إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم

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الوكيل الإخباري - أعلن مساعد الأمين العام لوزارة الأوقاف الدكتور حاتم السحيمات، عن وصول أعداد الطلبة المُسجّلين في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للوزارة، إلى 139 ألف طالب، مشيراً إلى أن عدد المراكز بلغ 2492 مركزاً في كافة مناطق المملكة.اضافة اعلان


وقال السحيمات، خلال لقائه مشرفي ومشرفات المراكز الصيفية في محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لا تألو جهدًا في خدمة القرآن الكريم، وتسعى لتحفيظ القرآن للنشء الجديد، وتعليمهم العلوم الشرعية ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على استدامة العديد من المراكز، التي تشهد إقبالاً كثيفًا من الطلبة، وتلبية لرغبة الأهالي في استدامتها.

وجال السحيمات، على عددٍ من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للوزارة، في محافظة الكرك، للاطلاع على الجهود المبذولة في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتدريسه.

وحضر الاجتماع، مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور معتصم الشمايلة، ومساعد مدير أوقاف الكرك حمدو المعايطة ومشرفي ومشرفات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للوزارة في محافظة الكرك

 




 

 


 

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