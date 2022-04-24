الأوقاف: العمل جارٍ على فرز طلبات الحج ومن المُبكر الحديث عن القرعة

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش إن العمل الآن جارٍ على فرز وترتيب طلبات أداء مناسك الحج التي وصل عددها لـ 20 ألف طلب.



وأضاف البطوش لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم بعد ذلك إجراء الترتيبات الفنية الخاصة بحجوزات الفنادق مواقع إقامة الحجاج وغيرها من الترتيبات الاخرى.



وأكد على أنه من المُبكر الحديث عن اختيار الحجاج الذين سجلوا ، منوهاً إلى أنه سيتم اعتماد معيار الأكبر سناً، والقرعة، وحسب النسب التي يحددها مجلس الأوقاف.



وبلغت حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام 3600 شخصاً وهو عدد أقل بنسبة 45% مقارنة مع العام 2019، كما بلغ عدد المسجلين لتأدية الحج 20 ألف مسجل .

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