الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 02:35 م

الأوقاف: العمل جارٍ على فرز طلبات الحج ومن المُبكر الحديث عن القرعة

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش إن العمل الآن جارٍ على فرز وترتيب طلبات أداء مناسك الحج التي وصل عددها لـ 20 ألف طلب. 

وأضاف البطوش لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم بعد ذلك إجراء الترتيبات الفنية الخاصة بحجوزات الفنادق مواقع إقامة الحجاج وغيرها من الترتيبات الاخرى. 

وأكد على أنه من المُبكر الحديث عن اختيار الحجاج الذين سجلوا ، منوهاً إلى أنه سيتم اعتماد معيار الأكبر سناً، والقرعة، وحسب النسب التي يحددها مجلس الأوقاف. 

وبلغت حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام 3600 شخصاً وهو عدد أقل بنسبة 45% مقارنة مع العام 2019، كما بلغ عدد المسجلين لتأدية الحج 20 ألف مسجل .

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