السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

السبت، 26-03-2022 12:55 م

الحواتمة يكرّم رقيب سير أنقذ حياة طفلة في وسط البلد

WhatsApp Image 2022-03-26 at 12.50.20 PM


الوكيل الإخباري - كرَّم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم السبت، الرقيب أحمد طالب الطراونة من مرتبات ادارة السير لجهوده الإنسانية أثناء واجبه الرسمي، ودوره الحاسم في إنقاذ حياة طفلة أُصيبت بوعكة صحية فقدت العلامات الحيوية على إثرها.اضافة اعلان


وثمّن اللواء الركن الحواتمة شجاعة الرقيب الطراونة وحسن تصرفه الذي أنقذ روحاً، مؤكداً أن إنقاذ إنسان غاية سامية لا تقدر بثمن، وأن ما قام به الطراونة مدعاة للفخر والاعتزاز لكل منتسبي الأمن العام، ويمثل جزءاً مهماً من دور مديرية الأمن العام في حفظ الأرواح وتقديم الخدمة الإنسانية والبقاء كعون وسند لكل المواطنين.

وكان الرقيب الطراونة فوجئ أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية، في منطقة وسط البلد بمواطن يترجل من سيارته بحالة من الهلع ويحمل طفلته بين يديه وهي بحالة فقدان كامل للوعي، حيث قام الرقيب الطراونة فورا بحمل الطفلة والجري بها لمسافة طويلة لحين الوصول لأقرب سيارة اسعاف، ليقوم طاقمها باجراء الإسعافات الأولية للطفلة مما أسهم بإعادة النبض والتنفس والعلامات الحيوية لها وتم بعد ذلك نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى البشير، وغادرته بحالة صحية جيدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

3202214183628133636179

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

s

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

الحصان-في-المنام

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

375325_6_1599656374

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

w

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-14 at 2.50.52 PM

الحواتمة: الأمن العام يعمل وفق استراتيجية شرطية حديثة

274523893_10224665205730868_5847992299788104545_n

رغم فسخ اتفاقية "أوتوبارك إربد" قضائياً.. السير تستمر بمخالفة المركبات واستياء كبير من المواطنين

a06f0edf-1937-47c8-806f-92bda8fb2d48

الأمن يضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة تجار ومروجين خلال حملات أمنية في عمّان وإربد - صور

1645960602329

سياحة مأدبا تطلق مبادرة "هلا بزوارنا"

الأمن-يحذر-من-السيول-والانزلاقات-على-الطرق_كلمة-الاردن

مديرية الأمن العام تُحذر

main_image5e5652af896e0

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين