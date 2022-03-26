الحواتمة يكرّم رقيب سير أنقذ حياة طفلة في وسط البلد

الوكيل الإخباري

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- كرَّم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم السبت، الرقيب أحمد طالب الطراونة من مرتبات ادارة السير لجهوده الإنسانية أثناء واجبه الرسمي، ودوره الحاسم في إنقاذ حياة طفلة أُصيبت بوعكة صحية فقدت العلامات الحيوية على إثرها.وثمّن اللواء الركن الحواتمة شجاعة الرقيب الطراونة وحسن تصرفه الذي أنقذ روحاً، مؤكداً أن إنقاذ إنسان غاية سامية لا تقدر بثمن، وأن ما قام به الطراونة مدعاة للفخر والاعتزاز لكل منتسبي الأمن العام، ويمثل جزءاً مهماً من دور مديرية الأمن العام في حفظ الأرواح وتقديم الخدمة الإنسانية والبقاء كعون وسند لكل المواطنين.وكان الرقيب الطراونة فوجئ أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية، في منطقة وسط البلد بمواطن يترجل من سيارته بحالة من الهلع ويحمل طفلته بين يديه وهي بحالة فقدان كامل للوعي، حيث قام الرقيب الطراونة فورا بحمل الطفلة والجري بها لمسافة طويلة لحين الوصول لأقرب سيارة اسعاف، ليقوم طاقمها باجراء الإسعافات الأولية للطفلة مما أسهم بإعادة النبض والتنفس والعلامات الحيوية لها وتم بعد ذلك نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى البشير، وغادرته بحالة صحية جيدة.