الاوقاف تدعو العشرات لاستكمال تعيينهم على وظائف الفئة الثالثة - أسماء

الوكيل الإخباري -

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طلبت وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، من المرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم مسجد، على وظائف الفئة الثالثة، مراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين/شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وذلك كلاً حسب موعده المحدد لاستكمال إجراءات التعيين، وفي حال التخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً.الأحد 2024/1/21الساعة العاشرةالعاصمه/الجامعهوالي خالد محمد عجلانالعاصمه/وادي السيرمحمد ضيف الله حسن العويدىالعاصمه/ناعورلؤي غالب يوسف العواودهادريس مصطفى سليمان العودهالعاصمه/القويسمهاسماعيل سليمان محمد العطياتالعاصمه/سحابياسين رائد محمود القطاويعجلون/كفرنجهعبد العظيم احمد بدرى المدنيجرش/قصبه جرشنزار عبد الله محمد العتوممصعب الياس محمد غنيماتمحمد علي محمد الزبونعماد ناصر احمد النظامياربد/الكورهانس احمد طعمه مجادبهراشد ابراهيم صالح بني يونسجمال عبد الرحيم احمد بني عبد الرحمنعبد الله محمد عبد الرحيم الشرادقهاربد/الاغوار الشماليهانس محمد علي مستريحيشادي محمود احمد الخطيبالاثنين 2024/1/22الساعة العاشرةالمفرق/قصبه المفرقمؤمن محمد هايل الشديفاتسلطان ابراهيم محمد القلابمأمون عبد الله خالد الحسبانايهم حسين عجاج العموشحمزه عادل احمد السعودالباديه الشماليه/الشمالية الغربيةمجاهد عايد حمدان الهرشعبد الرحمن عيد نايف قطيشجهاد علي عواد المساعيدمصعب جلال مرعي الظليفيالمثنى محمد عطا الله الزعيمسعد محمد عوده الزريقالزرقاء/قصبه الزرقاءعمر نضال عطيه عويضهعبد الله نظمي حسني ذوقانعبد الله محمد سليم خلايلهالزرقاء/الهاشميهاحمد صلاح الدين قاسم العبدعمر احمد ذيب المشاقبهالباديه الوسطى/قصبة الزرقاءاحمد ابراهيم لهد العثمانالباديه الوسطى/الجيزةصالح منسي عاتق السلايطهباسل لافي عناد البراكالثلاثاء 2024/1/23الساعة العاشرةالكرك/فقوعحسام مصلح عبد الحفيظ الليمونالكرك/الاغوار الجنوبيهمقداد عبد القادر عبد الغني العجالينعبد الله حمود سليمان البطونيهبلال محمد حمدان الحشوشمادبا/قصبه مادبامالك عيسى احمد شهابعلاء عمر علي القعيسيمنصور ابراهيم خلف الحبابسهمادبا/ذيبانمحمد فايز سالم الفقهاءعلي صبحي سليمان الزيادينمعان/قصبه معانمحمد احسان يونس افريجثائر منصور سالم كريشانمعان/البتراءليث محمد محمود الفرجاتقيس حسن عطيه المشاعلهمعان/الشوبكابراهيم عيد سليم الاتيممحمد سالم مطلق الهدبانالباديه الجنوبيه/قصبة معانطلال محمد دعسان النعيماتالبادية الجنوبية/قضاء الجفراسامه عبدالله معيش الدمانيالباديه الجنوبيه/الحسنية / معانمحمد مخلد عواد السميحيينموسى ممدوح مليح السميحيينالاربعاء 2024/1/24الساعة العاشرةالباديه الجنوبيه/قصبة العقبةمحمد سويلم سلامه السعيديناصيل سالم سليمان السعيدينالعاصمه/قصبه عمانمحمد جمال يوسف حربزيد محمود محمد عايشعبد الرحمن طه فالح ابو لحيهصلاح عبد القادر علي العليليالعاصمه/ماركاوليد احمد محمد الطيطياسماعيل محمد الحاج درويش ابو قدومالباديه الشماليه/الشمالية الشرقيةنورالدين محمد خباص القطعانفارس جالس رشيد الزموخيالباديه الشماليه/الرويشدسند مفلح ملحاق الاصلممحمد خير علي خليفه بني خالدالزرقاء/الرصيفهاحمد كمال يوسف خليلالبلقاء/دير علاسيف الله ابراهيم محمد الدياتالبلقاء/الشونه الجنوبيهابراهيم عبد الفتاح سلام الشريقيالبلقاء/قصبه السلطعمر خليل فتح الله الرحاحلهالبلقاء/عين الباشايوسف نعيم عبد الحميد ابو دغمهالبلقاء/ماحص والفحيصمعاويه خالد ابراهيم السعايدهالوثائق المطلوبة:* صورة مصدقة عن آخر مؤهل علمي ناجح عدد 2* صورة مصدقة عن شهادة الولادة عدد 2* صورة مصدقة عن الهوية الشخصية عدد 2* صورة مصدقة عن دفتر العائلة كاملاً عدد 2* صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم ( التأجيل ) او شهادة إ نهاء الخدمة العسكرية عدد 2* كتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفيد بعدم التقاعد او الاشتراك عدد 2*كتاب من مؤسسة التقاعد العسكري والمدني عدد 2*وثيقة مصدقة حسب الاصول صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثبت عدم الحصول على مؤهل البكالوريوس*وثيقة مصدقة حسب الاصول صادرة عن جامعة البلقاء التطبيقية تثبت عدم الحصول على مؤهل الدبلوم الشامل*صور شخصية حديثة عدد 3* خبرات مصدقة عدد 2 إن وجدت.* شهادة عدم محكومية حديثة عدد 2* كشف رقم حسابات الايبان