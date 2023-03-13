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الإثنين، 13-03-2023 02:07 م

الأوقاف تعلن أسماء الحجاج لهذا الموسم الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة أن إعلان قوائم الحجاج الأردنيين للعام الحالي سيكون خلال الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تعمل الآن على دراسة الطلبات والتحقق منها قبل اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج عبر موقعها الإلكتروني وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل، على أن تعلن الوزارة كافة الترتيبات المرتبطة بموسم الحج في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية.

وبيّن الدقامسة أن عدد الحجاج الأردنيين لعام 1444 هـ سيكون نحو 8 آلاف حاج، و4500 حاج من فلسطينيي 1948، فيما بلغ عدد المتقدمين 29 ألفا.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اشترطت حصول المسجلين لأداء فريضة الحج على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما كان التسجيل للمواطنين من مواليد 1960/12/31 فما دون وممن لم يسبق لهم أداء الفريضة.

 




 

 


 

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