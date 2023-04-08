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الأوقاف: تكليف 386 عاملا على حساب صندوق الدعوة في عامين

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السبت، 08-04-2023 02:42 م

الأوقاف: تكليف 386 عاملا على حساب صندوق الدعوة في عامين

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الوكيل الاخباري- قال وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن جميع المكلفين بالعمل على حساب صندوق الدعوة يتقاضون الحد الأدنى الأجور بواقع 260 دينارا.

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وبين الخلايلة في رد على سؤال نيابي قدمه النائب بسام الفايز، أنه جرى تكليف 272 مكلفا خلال عام 2021 و114 مكلفا خلال عام 2022.


وأشار الخلايلة إلى أنه يتم تخصيص موازنة صندوق الدعوة بما يرصد له من دعم من خلال الموازنة العامة والتبرعات وما يرصد له من البرامج الوقفية.
ولفت الخلايلة إلى أن نظام صندوق الدعوة ليس له أي علاقة بتثبيت العاملين لديه وأن التثبيت مرتبط بالتعيين على وظائف الفئة الأولى والثانية من مخزون ديوان الخدمة المدنية.


وأكد الخلايلة أن الهدف من صندوق الدعوة هو تأمين الأئمة للمساجد التي لا يوجد فيها أئمة على الوظائف الدائمة لحين تأمين المساجد بالأئمة من خلال ديوان الخدمة المدنية، مبيناً أنه يحل مشكلة كبيرة للوزارة في هذا الجانب حتى لا تترك المساجد دون أئمة خاصة في ظل خطة الوزارة لمواجهة التطرف ودعاة التكفير.

 




 

 


 

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